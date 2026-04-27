גפני נגד בג"ץ: "אסור לקיים פסיקות שבניגוד להלכה"

יו"ר דגל התורה תקף בחריפות את החלטת בית המשפט העליון בנוגע לבחינות ההסמכה לרבנות לנשים: "יש לפעול על פי דין תורה". פסיקת בג"ץ קבעה כי על המדינה לגבש מתווה שיאפשר לנשים להיבחן במבחנים מקבילים לאלו של הרבנות הראשית

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, יוצא למתקפה חזיתית היום (שני) נגד בית המשפט העליון בעקבות הפסיקה המורה למדינה לאפשר לנשים לגשת לבחינות המקבילות לבחינות ההסמכה לרבנות. גפני הבהיר כי מבחינתו, להלכה יש קדימות על פני החלטות שיפוטיות של המדינה.

"בניגוד להלכה"

בהודעה שמסר גפני, הוא הדגיש את המחויבות לדין התורה על פני פסיקות בג"ץ:"יש לפעול על פי דין תורה ואסור לקיים פסיקות של בית המשפט שהם בניגוד להלכה."

קיום הבחינות נכפה על המדינה בעקבות פסיקת בג"ץ, למרות התנגדותה הנחרצת של הרבנות הראשית. ברבנות ביקשו להדגיש כי מדובר במבחני ידע למטרת "הסמכה הלכתית" בלבד, וכי התעודה אינה מהווה הסמכה רבנית. הובהר כי המהלך לא יאפשר מינוי נשים לתפקידי רבנות או דיינות רשמיים במערכת בתי הדין הרבניים.