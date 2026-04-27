בן 7 שבועות בלבד: אב נאשם ברצח בנו לאחר התעללות קשה

כתב האישום הוגש נגד אב אשר תקף את בנו התינוק באופן שיטתי מאז ברית המילה ועד למותו. האב נהג לחנוק ולטלטל את הפעוט באכזריות בלתי נתפסת בזמן שווידא שאיש אינו רואה, עד לאירוע הקטלני שהוביל לשברים בגולגולת ולנזק מוחי בלתי הפיך

פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד מאור זרח, בן 34 מלוד, בגין רצח בנו התינוק שהיה בן שבעה שבועות בלבד במותו. מכתב האישום עולה מסכת מזעזעת של התעללות קשה ושיטתית שהתרחשה בבית הורי האם בדימונה, שם שהו בני הזוג באותה עת. זרח נאשם ברצח בנסיבות מחמירות, חבלה בכוונה מחמירה והתעללות בקטין על ידי אחראי.

לפי עובדות כתב האישום החל ממועד ברית המילה ועד ליום מותו, תקף הנאשם את בנו התינוק פעמים רבות ובאופן שיטתי. התקיפות כללו הטחות, טלטולים וניעורים בעוצמה, חניקות עד למצבים של אובדן הכרה והפעלת לחץ כבד על חזהו וצווארו של התינוק.



בפרקליטות מדגישים כי זרח הקפיד לבצע את מעשיו כשהוא מוודא שאיש אינו מבחין בו, גם כאשר התינוק בכה או הגיע לכדי עלפון כתוצאה מהמעשים.



האירוע שהוביל למות התינוק התרחש בלילה שבין ה-24 ל-25 במרץ 2026. סמוך לחצות, בזמן שהתינוק היה תחת השגחתו, חנק זרח וטלטל את בנו עד שהפעוט השתנק וחדל לנשום. לאחר מכן הניח הנאשם את התינוק על הספה, ורק בשלב מסוים החל לבצע ניסיונות החייאה וקרא לעזרת בני המשפחה.



התינוק פונה במצב אנוש לבית החולים סורוקה, שם נאבקו הרופאים על חייו במשך יומיים עד שנאלצו לקבוע את מותו.

הממצאים הרפואיים המפורטים בתיק חושפים את עוצמת האלימות: לתינוק נגרמו דימומים נרחבים בחלל הגולגולת, שברים בגולגולת, שברים בצלעות ובגפיים ונזק מוחי קשה.



בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל, תיארה התביעה את זרח כנאשם מסוכן ומתוחכם שפעל באכזריות בלתי נתפסת וגרם למותו של בנו בייסורים קשים. החקירה נוהלה על ידי תחנת משטרת דימונה.