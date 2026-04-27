הצגת הבכורה "חזון עובדיה"

לאחר תקופת הרצה מוצלחת, ובחלוף 12 שנים לפטירתו של הרב, יוצאת ההצגה להשקה רשמית לקהל הרחב, לכל בני המשפחה ולכל הגילאים.

סיפור של קושי, התגברות ואמונה בעצמך

המחזה עוסק בקשיים הרבים שעבר הרב עובדיה יוסף לאורך חייו – עוני, אפליה, התנגדויות ואתגרים ציבוריים – לצד המסרים שהותיר אחריו: העצמה אישית, אמונה ביכולות, והבנה כי שלמות כלפי חוץ - איננה היעד. המסר המרכזי העולה מן ההצגה הוא ברור ונוגע ללב: אין צורך בחזות של שלמות – שלמות היא לא הכל. חשוב שתנסה להיות מי שאתה, במקסימום של עצמך, ואל תרים ידיים.

במהלך ההצגה בולטים הסיפורים עד כמה הרב עובדיה נלחם – והצליח. הוא לא נולד לעמדת כוח, אך בזכות נחישות, עמל ואמונה עמוקה הגיע למעמדו והפך לסמל של דרך, גאווה ומורשת המאחדת ציבור שלם.

10 שחקנים מקצועיים

בהצגה משתתפים עשרה שחקנים מקצועיים, ביניהם פייטן ונגן עוד – כפיר פרטוש – והשירים המשולבים בה מעניקים לה עומק רגשי וחיבור למסורת. מדובר בהפקה רחבת היקף, עם תפאורה מרהיבה ודמויות רבות מתחנות חייו של הרב.

ההצגה מתאימה לציבור הדתי והחרדי – אך גם לקהל החילוני. היא אינה מטיפה ואינה מחזירה בתשובה, אלא מציעה מבט אנושי, תרבותי ורוחני על דמות שהשפיעה על מיליונים. דרך סיפורו של הרב ניתנת הצצה לעולם היהודי, תוך מסר ברור: התורה אינה שייכת לאף אחד – היא ניתנה לכל אחד.

עופר הלוי, מייסד ומנהל תיאטרון "משמחי לב", המגלם בהצגה את דמותו הבוגרת של הרב עובדיה, אומר: "הרב עובדיה לא היה סיפור של שלמות – הוא היה סיפור של מאבק. הוא צמח מתוך קושי, מתוך אפליה ומתוך מציאות לא פשוטה, והאמין בעצמו גם כשלא האמינו בו. זה המסר שאנחנו רוצים להעביר – שכל אחד יכול. לא צריך להיות מושלם כדי להיות גדול. צריך להילחם, לא לוותר ולהאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לך תפקיד בעולם. ההצגה הזאת היא לא רק על הרב עובדיה – היא על כל אדם שמרגיש שהוא לא מספיק, ורוצה לגלות שכן."

תרבות שמרימה את הנפש – וגשר בין מגזרים

בשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בצריכת תרבות במגזר החרדי. בתיאטרון "משמחי לב" רואים בכך שליחות: לחשוף ילדים ובני נוער מגיל צעיר להצגות איכותיות וערכיות. תרבות מרוממת את הנפש, ודרך הבמה מועברים מסרים ישירים ועקיפים של העצמה, קבלת האחר ואהבת ישראל.

התיאטרון שם לעצמו מטרה לגשר בין העולם החילוני לעולם החרדי-דתי, בדגש על אהבת העם היהודי, חיבור בין כל העולמות וקבלת השונה. ההצגות אינן מבקשות ליצור הפרדה – אלא מכנה משותף.

התיאטרון החרדי הראשון בישראל

"משמחי לב" בניהולו של עופר הלוי, שפועל כ-25 שנה, הוקם מתוך רצון לייצר תרבות מקצועית ואיכותית המותאמת לקהל החרדי. דרכו לא הייתה פשוטה, אך כיום הוא מוכר וממומן על ידי משרד התרבות ומופיע בפני קהלים מכל המגזרים.

אירוע ההשקה במעמד שר התרבות והספורט מסמן לא רק עליית מדרגה אמנותית – אלא גם הכרה ממלכתית בחשיבותה של תרבות חרדית מקצועית, איכותית ומחברת.

חזון עובדיה - היא לא רק הצגה על רב גדול –היא הצגה על כל אחד מאיתנו. על המסע להיות מי שאנחנו באמת.

על האומץ לקום אחרי נפילה. ועל האמונה שלא לוותר – גם כשקשה.