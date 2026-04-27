רותם סלע לא שותקת: "האלימות הגיעה לבית הקפה שלי בת"א"

בעקבות רצח ימנו זלקה ותיעוד קטטה אלימה מתחת לביתה בתל אביב, השחקנית תקפה את אוזלת היד של הרשויות: "כנופיות מסתובבות בלי פחד, אין הרתעה"

הרצח המזעזע של ימנו זלקה ז"ל בערב יום העצמאות האחרון הכה גלים בציבור הישראלי, אך נראה שעבור השחקנית והמנחה רותם סלע, זה היה הקש ששבר את גב הגמל.

בפוסט נוקב וחשוף שהעלתה היום (שני) לחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה סלע תיעוד של תקרית אלימה שהתרחשה בבית הקפה השכונתי שלה בתל אביב, והביעה זעזוע עמוק מההפקרות המשתוללת ברחובות.

"האלימות המזעזעת של הימים האחרונים לא נולדה במקרה," כתבה סלע בפתח דבריה, כשהיא מפנה אצבע מאשימה ישירות כלפי מקבלי ההחלטות. "היא תוצאה של שנות הזנחה ארוכות ועצימת עיניים. כשהאלימות פגעה רק בקהילות מסוימות, היה נוח לא לראות ולקרוא לזה 'בעיה של אחרים'". סלע הדגישה בדבריה כי המציאות הקשה אינה מבחינה עוד בין מגזרים או שכונות, וכי הכתובת שהייתה על הקיר הגיעה כעת ללב המיינסטרים הישראלי.

הסרטון שהעלתה סלע מציג קטטה אלימה במקום שבו היא נוהגת לשבת עם ילדיה, עובדה שהפכה את האיום למוחשי מתמיד עבורה. "ככה נראית אלימות כשמאפשרים לה לגדול. היא מתחילה 'שם' ונגמרת אצלך בסלון," הזהירה. בדבריה תיארה מציאות שבה נערים צעירים, לעיתים בני 15 בלבד, נושאים נשק קר ופועלים ללא כל מורא מהחוק.

לדבריה של סלע, המפתח לשינוי טמון באכיפה נוקשה ובלקיחת אחריות ממשלתית. היא טוענת כי היעדר ההרתעה והמדיניות הרופפת הם שמאפשרים לכנופיות להסתובב חופשי. בסיכום דבריה, קראה סלע לעוקביה ולציבור כולו להפסיק להשלים עם המצב: "הגיע הזמן לדרוש אחריות ממי שאמור להגן עלינו. הגיע הזמן לדרוש ביטחון לכולם, בכל מקום"