טלטלה ביש עתיד: אלה הח"כים שיודיעו על פרישה

אחרי הודעת האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, מסתמנת טלטלה במפלגת 'יש עתיד': אלו הח"כים שיפרשו מהמפלגה

ההכרזה על הקמת רשימת "ביחד" המשותפת לנפתלי בנט ויאיר לפיד מעוררת תסיסה פוליטית משמעותית בתוך מפלגת יש עתיד. לפי ההערכות במערכת הפוליטית, המהלך עשוי להוביל לעזיבה של מספר דמויות מפתח בסיעה, שמחפשות כעת את דרכן הפוליטית החדשה.

על פי דיווח ב"ישראל היום", חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון, מנהל מגעים מתקדמים לבחינת הצטרפות לרשימתו של גדי איזנקוט. שמות נוספים שעלו כמי שעשויים לפרוש מהמפלגה הם השרים לשעבר אלעזר שטרן ויואב סגלוביץ', וכן ח"כ בועז טופרובסקי, שעל פי ההערכות שקל את המשך דרכו עוד קודם לכן.

מנגד, ח"כ רם בן ברק הכחיש את הפרסומים על מעבר אפשרי וכינה אותם "דמיון מפותח של פרשנים". לדבריו, אין לו כוונה לעזוב את המפלגה, והוא אף הביע תקווה כי חברו גדי איזנקוט יבחר בסופו של דבר להצטרף לרשימת "ביחד" כדי לפעול במשותף במערכת הבחירות.

במקביל להתפתחויות אלו, גדי איזנקוט עצמו פנה הבוקר לראשי המפלגות בגוש – "ביחד", "ישראל ביתנו" ו"הדמוקרטים" – בבקשה לקיים פגישת תיאום וסנכרון. לדבריו, מטרת הפגישה היא להבטיח גיבוש של רוב ציוני וממלכתי שיאפשר הכרעה בבחירות הקרובות.