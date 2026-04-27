בשכונה של אביה: סיפור ל"ג בעומר לילדים

תכנית הילדים של סרוגים - "בשכונה של אביה" בפרק מיוחד לל"ג בעומר. אביה הרנוי מספרת לילדים על רבי עקיבא ותלמידיו, מרד בר כוכבא ורבי שמעון בר יוחאי שהתחבא במערה

תלמידי רבי עקיבא והערך של "אהבת חינם"

הסיפור מתחיל ברבי עקיבא, שלימד את תלמידיו את הכלל הגדול "ואהבת לרעך כמוך". לצערו, תלמידיו לא כיבדו זה את זה ופרצה בהם מגפה קשה. בל"ג בעומר המגפה נעצרה, וזו סיבה מרכזית לשמחה ביום זה – חגיגת החברות והכבוד ההדדי.

מרד בר כוכבא והמסורת של המדורות

בתקופה שבה הרומנים שלטו בארץ ואסרו על היהודים ללמוד תורה, קם הגיבור בר כוכבא והנהיג מרד. המדורות שאנו מדליקים היום הן זכר למשואות שהדליקו הלוחמים על ראשי ההרים כדי להעביר הודעות על ניצחונות בקרבות או על בוא התגבורת.

3. רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) והמערה

סיפור נוסף מתמקד ברשב"י, שנאלץ לברוח מהרומאים ולהסתתר במערה במשך 13 שנים יחד עם בנו. הם שרדו בזכות עץ חרוב ומעיין מים שצצו עבורם בנס. ל"ג בעומר הוא יום ההילולה שלו, שבו אנו חוגגים את ה"אור הגדול" שהביא לעולם.

בשכונה של אביה

שחקנית: אביה הרנוי;

בימוי: אבי לודמיר.

הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.