"לא יוצא מהראש": עדן בן זקן עצרה את המופע במחווה לימנו זלקה

הרצח המזעזע של ימנו זלקה, שהצטרף לשורה של מקרי אלימות קשים בשבוע האחרון, ממשיך להסעיר את המדינה ולא משאיר גם את עולם התרבות אדיש. אמש (ראשון), במהלך מופע הענק שלה בהיכל מנורה בתל אביב, בחרה הזמרת עדן בן זקן לעצור את החגיגה לטובת מסר אישי ונוקב מהבמה.

לעיני אלפי מעריצים, ביניהם בני נוער רבים, שיתפה בן זקן בתחושותיה הקשות: ״אני חייבת רגע לעצור. בשבוע האחרון היו מקרי רצח מזעזעים שלא יוצאים לי מהראש", אמרה בהתרגשות. היא פנתה באופן ישיר לדור הצעיר שנכח בקהל והוסיפה: "אני יודעת שיש כאן הרבה בני נוער, והלוואי ומכאן אוכל להעביר מסר – די לאלימות״.

המחווה של בן זקן זכתה למחיאות כפיים סוערות והפכה לרגע הוויראלי ביותר של הערב. דבריה מהדהדים את תחושת המיאוס הציבורית נוכח התגברות הפשיעה והאלימות ברחובות. הבחירה של כוכבת במעמדה לנצל את הבמה הגדולה ביותר כדי להעלות למודעות את זכרו של זלקה ז"ל ואת המאבק באלימות, מדגישה את עומק השבר והזעזוע שחשים כלל אזרחי ישראל בימים אלו.