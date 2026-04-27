אישתו של ינון מגל במסר לבן כספית

חגיגות יום ההולדת של ינון מגל קיבלו תפנית מעניינת כאשר רעייתו גיתית מגל החליטה להצטרף לשידור המשותף שלו עם בן כספית. במהלך השיחה, הבהירה גיתית בחיוך מי הדמות הדומיננטית באמת בחייו של ינון, וציינה כי למרות השותפות המפורסמת באולפן, הקשר האמיתי והיציב מתקיים בבית פנימה.

השידור הפך למשעשע במיוחד כאשר עלתה שאלת ה"הישרדות" לצדו של מגל. גיתית סיפרה על בדיחה פנימית במשפחה, לפיה בעתיד יצטרכו חוקרים לבחון כיצד היא מצליחה לשמור על חוסן ושפיות יומיומית. לשאלתו של בן כספית, האם ינון חוזר הביתה נינוח לאחר שפרק את האנרגיות ברדיו, השיבה גיתית כי המציאות שונה: לדבריה, המרץ של ינון אינו נגמר, ותוך זמן קצר הוא כבר מוצא נושאים חדשים שמעוררים את סערת רוחו.

לצד ההומור, גיתית ביקשה להעביר מסר של תמיכה משפחתית רחבה. היא ציינה כי המשפחה כולה, כולל הילדים והבן החייל, עומדים מאחורי ינון באופן מלא מול כל ביקורת חיצונית. בסיום דבריה, חשף ינון כי גם רעייתו תחגוג יום הולדת בימים הקרובים, מה שמבטיח שבוע גדוש באירועים משפחתיים.