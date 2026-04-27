היסטוריה במוזיקה הישראלית: מוש בן ארי ואברהם טל במופע משותף

אחרי 30 שנה של מסלולים מקבילים, שני הענקים חוברים למופע משותף, אלבום חדש וסינגל ראשון שיוצא הבוקר. כל הפרטים

הבוקר (שני) נחשף שיתוף הפעולה המרגש ביותר במוזיקה הישראלית: אברהם טל ומוש בן ארי, שני האמנים שהגדירו מחדש את הפסקול הישראלי עם "שוטי הנבואה" ו"שבע", מתאחדים לפרויקט משותף.

המסע יוצא לדרך עם הסינגל הראשון "מה אם הייתי", סנונית ראשונה מתוך אלבום מלא שבדרך, ופתיחת מכירת הכרטיסים למופעי הבכורה החגיגיים.

המופע המשותף יעלה על במת "קו רקיע" בפארק אריאל שרון ב-25.6 וב-27.6, תחת הפקתו המוזיקלית של פילוני (דני קרק). על הבמה יבצעו השניים את להיטי הענק שלהם ("אורות", "מסע ומתן", "קול גלגל", "מחוזקים לעולם" ועוד) בעיבודים חדשים ומרהיבים, בליווי הרכב נגנים עשיר.

אברהם טל: "מוש ואני צועדים בשני קווים מקבילים לאורך שנים ארוכות, תמיד בחברות. זו הפעם הראשונה שאנחנו באמת נותנים להיכרות הזו בינינו את העומק שמגיע לה וזה מפיח בשנינו חדוות יצירה חדשה ומופלאה, שמחזירה אותנו לתמימות של תחילת הדרך".

מוש בן ארי: "אברהם ואני נושמים את אותה רוח כבר שנים, כל אחד במסע שלו, אבל עם אותו דופק פנימי. המפגש הזה על במה אחת הוא לא רק שיתוף פעולה – הוא חיבור של תדרים, של דרך חיים. יש בינינו הקשבה עמוקה, כבוד ואהבה, ופתאום הכול מתכנס לרגע אחד שבו אנחנו שרים לא רק זה לצד זה, אלא זה עם זה. זו מתנה בשבילי – לחזור לפשטות, לאמונה ולשמחה הטהורה שממנה הכול התחיל".



