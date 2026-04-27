"מערכת המשפט מתעסקת בתיקים מומצאים במקום בפשיעה ברחוב"

שר המשפטים יריב לוין מאשים את הפרקליטות ובתי המשפט ברצח המזעזע בפתח תקווה "אנחנו נתקלים בהתעלמות מוחלטת מצד מערכת אכיפת החוק בכל מה שנוגע לאלימות", הוסיף כי הרפורמה המשפטית היא "הישג אדיר של חשיפת האמת", ויש לו גם חזון: "מינוי 9 מתוך 15 שופטי עליון הוא בהישג יד"

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין (הליכוד) הגיע לאולפן "סרוגים" לראיון מקיף על הנושאים הבוערים שעל סדר היום הלאומי.

בשיחה עם נתנאל איזק, לוין לא חוסך בביקורת על מערכת אכיפת החוק, מנתח את הישגי המלחמה ופורס את משנתו הפוליטית לקראת הבחירות הבאות.

שר המשפטים יריב לוין ב'כיפות ברזל' (אולפן סרוגים)

על הפשיעה והאלימות: "קלות בלתי נסבלת של ביצוע עבירות"

הראיון נפתח בהתייחסות לרצח המזעזע של הצעיר בן ה-21 בפתח תקווה ימנו זלקה ז"ל. לוין רואה קשר ישיר בין רפיון מערכת האכיפה לבין האירועים ברחובות.

"אני חושב שיש קשר ישיר בין האירוע הזה לבין מה שקורה בעולמות הפשיעה בחברה הערבית לבין המציאות הזו של אכיפה בררנית וחוסר שימוש מלא ושוויוני בכלים של מערכת אכיפת החוק... אני חושב שיש פה קלות בלתי נסבלת של ביצוע עבירות אלימות קשות מבלי שמי שמבצע אותן מקבל את עונשו".

לוין הוסיף כי מערכת המשפט מתמקדת בנושאים הלא נכונים: "נדרש שם שינוי תפיסה... לפני דברים אחרים וכל מיני תיקים מומצאים שהם נוהגים ואוהבים להשקיע בהם את המשאבים ויפה שעה אחת קודם".

לדבריו, בתי המשפט משדרים מסר של הקלה: "הפסיקות בעיקר הן פסיקות מקלות, ולא פעם כשהדברים מגיעים לבית המשפט העליון הוא עוד מקל... מערכת המשפט בעצם משדרת מסר של הכלה".

"שמעת את ראשי מערכת המשפט בכל הקדנציה הזו, תוקפים את הרפורמה המשפטית, את עבודת הממשלה, ומתנכלים לחברה החרדית. את זה שומעים מהם בכל נאום. מה לא שמענו מהם? תוכנית עבודה איך למגר את הפשיעה והאלימות? הדברים האלה לא קיימים ולא מעניינים אותם. אנחנו נתקלים בהתעלמות מוחלטת מצד מערכת אכיפת החוק בכל מה שנוגע לאלימות".

אכיפה בררנית: "הנתון המזעזע על יוצאי אתיופיה"

במהלך הראיון הציג לוין נתונים שהשווו בין הטיפול במפגיני הרפורמה לבין הטיפול ביוצאי אתיופיה, כהוכחה לאכיפה בררנית.

"יודע כמה כתבי אישום הוגשו כנגד מי שהשתתפו בהפגנות בשנת 2023 בכל תקופת המאבק הגדול על הרפורמה? פחות מ-30... באותה תקופה כמה כתבי אישום הוגשו על הפרות סדר ציבורי כנגד יוצא אתיופיה? למעלה מ-300".

לוין תקף את המושג "שלטון החוק" כפי שהוא מיוצג כיום: "אכיפה בררנית זה ההפך הגמור משלטון החוק, זה דבר שמרסק את שלטון החוק... דמוקרטיה היא שהממשלה הנבחרת יכולה לממש את המדיניות שהעם מבקש באמצעות אנשים שהיא ממנה".

הרפורמה המשפטית: "הורדנו את המסכות"

למרות הביקורת על עצירת החקיקה של "הרפורמה המשפטית", לוין רואה בעצם העלאת הנושא לסדר היום הישג אסטרטגי.

"מה שהצליחו לעשות ראשי מערכת המשפט במשך עשרות שנים זה בשקט, בלי שאף אחד שם לב... הם הצליחו לבנות מערכת עוצמתית שמחזיקה שליטה בעצם בכל מוקדי הכוח במדינה... לי היה ברור שאין שום דרך לשנות את העניין הזה מבלי שאתה שם את האמת הזו בעוצמה לשולחן, מבלי שאתה מוריד את המסכות".

לוין טוען כי השינוי כבר מורגש בשטח, גם במינויים: "התמיכה הציבורית היום היא עצומה... הדבר הזה נכון גם במינוי של למעלה מ-100 שופטים בערכאות השונות שהצלחתי לבצע במהלך הקדנציה הזאת, של אנשים שמעולם לא היה להם סיכוי להיבחר ולהתמנות".

לדבריו, הלחץ במערכת מעיד על ההתקדמות: "אנחנו הרבה יותר קרובים לשינוי ממה שנדמה... הדרך שבה הם פועלים מעידה כאלף עדים על ההתקדמות העצומה שעשינו".

המערכה הביטחונית: "השבנו את כל החטופים"

לוין התייחס למצב הביטחוני והציג תמונה של הישגים אדירים מול ציר הרשע האיראני.

"מי האמין שחיל האוויר יפציץ כעניין של יום ביומו מטרות בכל רחבי איראן?... עשינו בעזה שינוי עצום, נכון גם שם יש עוד עבודה לעשות, אבל צריך לומר השבנו את כל החטופים עד האחרון שבהם".

על הזירה הצפונית אמר: "הצלחנו בלבנון לקחת את חיזבאללה... ארגון שהיו לו 150,000 טילים... הצלחנו להדוף אותם אחורה, לחסל חלק משמעותי מארסנל הטילים הזה... להביא לחילופי משטר בסוריה ובדרך הזאת לשבור את הציר שאיראן בנתה".

הבחירות הבאות והחזון: "הזדמנות היסטורית עם ממשל טראמפ"

לקראת הבחירות, לוין מזהה הזדמנות של פעם בדור לשינוי עומק בישראל. "יש הפעם צירוף של נסיבות שהוא צירוף מדהים. ההזדמנות של כהונה של ממשלה נוספת עם מנדט מלא יחד עם ממשל טראמפ... הפוטנציאל שיש לנו בהשלמת השינוי במערכת המשפט, כאשר בקדנציה הבאה יתמנו תשעה מתוך 15 שופטי בית המשפט העליון".

לוין סיים במסר של תמיכה בראש הממשלה נתניהו, תוך דחיית השמועות על מצבו הבריאותי: "אנחנו זקוקים לראש הממשלה נתניהו בפרט בימים האלה... מההתרשמות שלי הוא בריא, עובד בכל שעות היום והלילה... החוכמה היא לעשות את זה בריכוז מלא ולקבל החלטות מושכלות ונכונות בתנאי לחץ".