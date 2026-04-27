השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב: "בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי מפרסם הודעה על מה שצפוי לקרות בשעות הקרובות, וקורא לציבור לגלות עירנות

מזג האוויר ההפכפך של האביב מביא עמו סכנה ממשית למטיילים: השירות המטאורולוגי מעדכן הבוקר (שני) כי החל משעות הצהריים צפויים לרדת גשמים משמעותיים, שיתרכזו בעיקר באזור המזרחי של המדינה.

על פי התחזית, הגשמים יתפרסו מרמת הגולן בצפון, דרך בקעת הירדן, מדבר יהודה ועד לנחלי ים המלח והערבה. הגשם צפוי להיות עוצמתי מאוד לפרקי זמן קצרים, וילווה בסופות רעמים, ברקים ואף במטחי ברד מקומיים.

סכנת שיטפונות חמורה

בשל עוצמת המשקעים בפרק זמן קצר, קיימת סכנת שיטפונות חמורה בנחלי המזרח והדרום. ברשויות מדגישים כי מדובר בסכנת חיים ממשית וקוראים לציבור המטיילים והתושבים באזורים אלו לנקוט במשנה זהירות.

בעקבות המצב, חל איסור מוחלט להתקרב לערוצי הנחלים במהלך היום. המטיילים מתבקשים להישמע להנחיות כוחות הביטחון ורשות הטבע והגנים, ולהימנע מהגעה למקומות המועדים לפורענות עד לחלוף המערכת.