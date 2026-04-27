חברה פיקטיבית ומיליוני שקלים: נחשפה רשת פרוטקשן באתרי בנייה

להב 433 עצרה 11 חשודים שסחטו קבלנים באזור המרכז תחת מסווה של חברות שמירה. במהלך החקירה הסמויה, המשטרה הקימה חברה קבלנית כ"פיתיון" כדי לאסוף ראיות נגד הסוחטים. הבוקר הפכה החקירה לגלויה

יחידת להב 433 חשפה הבוקר (שני) רשת מתוחכמת לסחיטת דמי חסות (פרוטקשן) שפעלה באתרי בנייה באזור ראשון לציון והמרכז, לאחר חקירה סמויה שנמשכה כמעט שנה. לפי החשד, בני משפחה מהיישוב חורה חברו לארבע חברות שמירה לגיטימיות לכאורה, ודרכן גבו מיליוני שקלים מקבלנים במסווה של תשלום עבור "שירותי שמירה".

במסגרת המבצע המורכב, המשטרה נקטה בצעד חריג והקימה חברה קבלנית פיקטיבית שפעלה בשטח. החשודים, שלא ידעו כי מדובר במבצע משטרתי, פנו לחברה בדרישה לתשלום דמי חסות חודשיים. המפגשים והדרישות הללו תועדו והפכו לראיות המרכזיות בתיק.

השיטה: סחיטה במסווה של אבטחה

מממצאי החקירה עולה כי הרשת פעלה באתרים מרכזיים, בהם "מתחם האלף" בראשון לציון ופרויקטים של השפד"ן. הקבלנים נדרשו לשלם סכומים שנעו בין 8,000 ל-10,000 ש"ח בחודש עבור כל אתר בנייה. קבלנים שסירבו לשתף פעולה או לשלם את ה"מס", גילו תוך זמן קצר כי הציוד המכני שלהם ניזוק, הושחת או נגנב מהאתר.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי, פשטו בלשי המשטרה על עשרה יעדים ברחבי הארץ. במהלך הפעילות נעצרו 11 חשודים ונתפסו רכבי יוקרה, חומר החשוד כסם ומסמכים רבים המחזקים את החשדות להלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים.

החשודים יובאו במהלך היום לבית המשפט לצורך הארכת מעצרם. במשטרה מדגישים כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים של מעורבים שסייעו בהפעלת המנגנון הכלכלי של הרשת. המבצע הנוכחי הוא חלק ממאמץ רחב יותר למיגור תופעת הפרוטקשן הפוגעת בענף הבנייה ובביטחון הכלכלי של הקבלנים.