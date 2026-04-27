טלי גוטליב על דחיית עדותו של נתניהו: "הזיה שאין לתאר!"

הסערה סביב ביטול עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (שני) מגיעה למערכת הפוליטית. חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה סרטון תגובה בו היא מותחת ביקורת חריפה על שופטי בית המשפט המחוזי ועל עצם הפרסום כי הדיון נדחה בשל אילוצים ביטחוניים.

"האויב צריך רק לעקוב אחרי המשפט"

לדברי גוטליב, ההודעה על דחיית הדיון מסיבות ביטחוניות מהווה כשל חמור בחשיפת המצב המבצעי של ישראל. "כל מה שהאיראנים ואויבינו צריכים לעשות זה לעקוב אחרי משפט ראש הממשלה", אמרה גוטליב. "אם הדיון נדחה מסיבות ביטחוניות – כולם צריכים לשנות שגרה, האויב צריך להתכונן, הכל גלוי".

גוטליב טוענת כי מדובר ב"הפקרות" מצד המערכת המשפטית שמנהלת את הדיונים בימים אלו. "אני מציעה לאיראנים ולחיזבאללה להבין שאולי משהו מתרחש, כי זה כל מה שאדם סביר עולה לו בראש", הוסיפה בסרקזם.

ביקורת על השופטים וההגנה

מעבר להיבט הביטחוני, גוטליב תקפה את השופטים על עצם קיום המשפט בעת הנוכחית, תוך שהיא מקשרת זאת לטענות ההגנה בתיק. "זו הפקרות מצדם של השופטים שמקיימים דיונים בימים הללו, בוודאי לאור מה שאנחנו מגלים בימים האחרונים מההגנה – את הרדיפה הזדונית הזו", דברי חברת הכנסת.