בעקבות המלחמה הממושכת: בני סלע בעתירה דחופה לבג"ץ

בני סלע, שנחשב לאחד מעברייני המין האכזריים והמוכרים בישראל, פנה לאחרונה לבית המשפט העליון בדרישה לבחון את רמת המיגון של האסירים בבתי הכלא כך פורסם בישראל היום.



סלע, המרצה עונש של כ-42 שנות מאסר באגף השמור בכלא השרון, טוען כי במהלך מלחמת "שאגת הארי" לא קיבל מענה לפנייתו לנציב שב"ס, קובי יעקובי, בנוגע להיערכות למתקפות טילים מצד חיזבאללה ואיראן.

החשש של סלע: "טילים עם 100 ק"ג חומר נפץ"

בעתירתו טען סלע כי מתקני הכליאה בישראל, שחלקם מבנים ישנים בני יותר מ-70 שנה מתקופת המנדט, אינם ערוכים לפגיעות טילים בליסטיים. הוא תהה מדוע לא מוקמים מקלטים ייעודיים עבור האסירים וביקש לדעת האם פיקוד העורף ערך בדיקות הנדסיות במתקני שב"ס. סלע הדגיש בעתירה את החשש מפגיעה ישירה של "טילים עם 100 ק"ג חומר נפץ" במבנים שאינם ממוגנים.

שירות בתי הסוהר השיב לבית המשפט כי הארגון פועל בתיאום מלא עם פיקוד העורף תחת תוכנית "הכי מוגן שיש". מדובר באסטרטגיה שגיבשו מהנדסי הפיקוד, שמטרתה לאתר את המרחב המוגן ביותר בכל מתקן בהתחשב באילוצים המבצעיים ובזמן ההתרעה. בעקבות תגובת המדינה, השופטת יעל וילנר הורתה לסלע להבהיר תוך שבוע האם הוא עומד על המשך עתירתו.

מהאונס הסדרתי ועד לבריחה שהסעירה את המדינה

בני סלע הורשע בשנת 1999 בשורה ארוכה של עבירות מין חמורות ונידון ל-35 שנות מאסר. שמו עלה לכותרות פעם נוספת בשנת 2006, לאחר שהצליח להימלט מחזקת המשטרה מחניון בית המשפט בתל אביב. הבריחה הובילה למצוד חסר תקדים שנמשך שבועיים, עד שנלכד בצפון הארץ ונידון לארבע שנות מאסר נוספות. במהלך שהותו בכלא הורשע סלע בעבירות מין נוספות שביצע כלפי רופאת שיניים וסוהרת, מה שהוביל להארכת עונשו המצטבר ל-42 שנים.