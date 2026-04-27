טרור הפרוטקשן עולה מדרגה: בקבוק דלק נתלה על שער בית ספר

אירוע חריג במוסד החינוכי: במהלך סריקת בוקר נמצא חפץ חשוד שנתלה על ידי כנופיות דמי סחיטה. מנהלת בית הספר עדכנה את ההורים: "האירוע דווח למשטרה, הפעילות מתקיימת כסדרה"

תושבי רמת כורזים התעוררו הבוקר (שני) למציאות מדאיגה של איומי פרוטקשן, הפעם בלב מוסד חינוכי. במהלך סריקת הבוקר השגרתית שביצעה השומרת בשטח בית הספר "רמת כורזים", נמצא בקבוק דלק תלוי על השער האחורי – מה שנראה כאיום ישיר מצד כנופיות דמי סחיטה הפועלות באזור.

מנהלת בית הספר, שני, שיגרה הודעת הרגעה ועדכון להורי התלמידים מיד עם גילוי הממצא. "ברצוני לעדכן כי במהלך סריקת הבוקר שביצעה השומרת בשטח בית הספר, נמצא חפץ חשוד (בקבוק דלק) תלוי על השער האחורי", כתבה המנהלת. היא הדגישה כי הנושא הועבר באופן מיידי לטיפול גורמי הביטחון במועצה ולמשטרת ישראל.

למרות האירוע המאיים, בבית הספר ובמועצה החליטו בשלב זה שלא לשנות את לוחות הזמנים. "בשלב זה אין הנחיות מיוחדות והפעילות בבית הספר מתקיימת כסדרה", נמסר להורים. המועצה פועלת כעת מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי להגביר את הביטחון סביב מוסדות החינוך ולטפל במקור האיום.

במשטרה פתחו בחקירת נסיבות האירוע ובודקים האם מדובר בחלק מגל איומי פרוטקשן רחב יותר המופנה כלפי גופים ומוסדות באזור. הנהלת בית הספר הבטיחה להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את ציבור ההורים ככל שיידרש, תוך תקווה לימים שקטים ובטוחים יותר.