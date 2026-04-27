שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

פרפסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה ונגד הרפורמה המשפטית, פרסמה אמש ציוץ קצר אחרי ההודעה על האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד.
ברסלר, שכככל הנראה התייחסה לתחילת הקמת הגוש הליברלי, כתבה: "ישראל יהודית דמוקרטית ליברלית או דיקטטורה ג׳יהדיסטית. באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות?".
כאמור, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התאחד עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד והם ירוצו יחד בבחירות הקרובות תחת מפלגת 'ביחד' בראשות בנט. מבנט נמסר: "ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש". בנט יוביל את הגוש ובמקום השני יהיה לפיד. השניים צפויים להזמין גם את איזנקוט להצטרף אליהם. נזכיר כי בכל הסקרים האחרונים, מצבה של יש עתיד בראשות לפיד, היה בכי רע, ועמד על בערך 4-6 מנדטים.
