4 לוחמים נפצעו בדרום: אחד קשה, 3 באופן בינוני וקל

מלבד הלוחם שנפצע קשה, שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחות הלוחמים עודכנו והצבא פתח בבדיקת נסיבות האירוע החריג שהתרחש אתמול.

י' אייר התשפ"ו
4 לוחמים נפצעו בדרום: אחד קשה, 3 באופן בינוני וקל
מסוק צילום: (צילום: דובר צה"ל)

תאונה מבצעית קשה התרחשה אתמול (ראשון) בבסיס צבאי בדרום הארץ, במהלכה נפצעו ארבעה לוחמים בדרגות פציעה שונות.

 על פי הודעת דובר צה"ל, לוחם אחד נפצע באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. הנסיבות שהובילו לתאונה בתוך הבסיס נמצאות בבדיקה של הגורמים הרלוונטיים.

הלוחמים שספגו את הפגיעות פונו באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו בפרטי האירוע. בצה"ל פתחו בחקירת נסיבות התאונה המבצעית כדי להבין את השתלשלות האירועים ולמנוע הישנות של מקרים דומים בבסיסי האימונים והפעילות המבצעית.

