בלי רוטציה, עם פתח יציאה: פרטי הדיל בין בנט ללפיד נחשפים

בנט התחייב ללפיד כי יעמוד במקום השני ברשימה המאוחדת, אך ראשות הממשלה תישאר בידי בנט בלבד. במקביל, לפיד קיבל אפשרות להתפצל לאחר הבחירות ולשמור על עצמאותה של יש עתיד

פרטים חדשים נחשפים מאחורי איחוד הכוחות הפוליטי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, שהוכרז היום במסגרת הניסיון לאחד את גוש המרכז־שמאל לקראת הבחירות הקרובות.

לפי הדיווח של מיכאל שמש, מאחורי ההסכם בין השניים עומדות כמה הבנות משמעותיות, ובראשן: בנט יהיה המועמד לראשות הממשלה לכל אורך הקדנציה, ללא רוטציה עם לפיד.

על פי הדיווח, בנט התחייב ללפיד כי יו״ר יש עתיד יקבל את המקום השני ברשימה בכל תרחיש, אולם ראשות הממשלה, אם המהלך יצליח, תהיה של בנט בלבד.

בכך מבקשים השניים להציג הנהגה אחת ברורה, בניסיון למנוע מאבקים פנימיים על הבכורה בגוש.

במקביל, לפיד קיבל התחייבות כי לאחר הבחירות יוכל להתפצל מהרשימה המאוחדת עם מפלגתו. המשמעות: יש עתיד תשמור על עצמאותה הארגונית, על מוסדותיה ועל זהותה הפוליטית, גם אם תרוץ במסגרת משותפת עם בנט.

עוד דווח כי המשא ומתן בין הצדדים התקיים הרחק מאור הזרקורים, בבתיהם הפרטיים של בנט ולפיד.

את השיחות ריכזו מטעמם הלל קוברינסקי וניר נובק, שניהלו את המגעים והובילו את גיבוש ההבנות בין שני המחנות.

במהלך השיחות הסגורות, כך לפי הדיווח, הציג לפיד נתונים שנועדו להרגיע את החשש המרכזי בסביבת בנט, לפיו איחוד עם יו״ר יש עתיד עלול להבריח מצביעי ימין רך.

לפיד טען בפני המשתתפים: ״אני לא מבריח מצביעי בנט״.