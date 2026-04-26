סקר ראשון: זה מספר המנדטים שמפלגת 'ביחד' שווה

סקר מנדטים ראשון אחרי הודעת האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, חושף את מספר המנדטים שהמפלגה החדשה שווה

סקר מנדטים חדש חושף את מפת המנדטים המעודכנת לאחר ההכרזה על הקמת רשימת "ביחד" – האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד. הסקר, שפורבם בערוץ 14, מציג תמונת מצב שבה גוש הימין שומר על כוחו ואף מתחזק ל-64 מנדטים, אל מול 45 מנדטים לגוש השמאל ו-11 מנדטים למפלגות הערביות.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר בפער ניכר עם 34 מנדטים. רשימתם המשותפת של בנט ולפיד, "ביחד", מקבלת 20 מנדטים. אחריהן ניצבות ש"ס והרשימה המשותפת עם 11 מנדטים כל אחת.

חלוקת המנדטים המלאה:

הליכוד: 34

ביחד (בנט ולפיד): 20

ש״ס: 11

הרשימה המשותפת: 11

ישר: 9

יהדות התורה: 8

ישראל ביתנו: 8

הדמוקרטים: 8

עוצמה יהודית: 7

הציונות הדתית: 4

מפלגת "כחול לבן" אינה עוברת את אחוז החסימה וזוכה ל-0.7% מהקולות בלבד.

שאלת ההתאמה לראשות הממשלה

במדד ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו מוביל בפער משמעותי על פני יתר המועמדים: