בנט מתייחס להודעתו שטלטלה את המערכה הפוליטית

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ויו״ר רשימת ׳ביחד - בראשות נפתלי בנט׳, מסר היום (ראשון) הצהרה ראשונה אחרי ההודעה על האיחוד בינו לבין ראש האופוזיציה יאיר לפיד.

בדבריו הוא אמר: "רגעים גורליים דורשים צעדים נועזים. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אני שמח לבשר לכם שאני עושה הערב יחד עם חברי יאיר לפיד את המעשה הכי ציוני והכי פטריוטי שעשינו אי פעם, למען המדינה שלנו.

הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת ״ביחד״ בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול, ולפתיחת עידן חדש למדינה האהובה שלנו.

ללפיד ולי יש דעות שונות במגוון נושאים - ואנחנו לא מסתירים את זה, להיפך, אנחנו גאים בזה. אני גאה בזה ששני מנהיגים עם דעות שונות יכולים להילחם יחד לטובת עם ישראל, בדיוק כמו שהבנים שלנו, החיילים שלנו, נלחמים כתף אל כתף. האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון.

בממשלת השינוי בראשותי הספקנו בשנה אחת מה שממשלות אחרות לא עשו בארבע: הוצאנו את הכלכלה מגירעון ענק לעודף. עצרנו את מזוודות המזומנים לחמאס. סרבנו להכיל אפילו בלון תבערה בודד. החזרנו את הביטחון האישי לרחובות. אלה היו ימים טובים לישראל.

והפעם, בממשלה החדשה שנקים, זה יהיה גדול יותר, מהיר יותר וטוב יותר. ממשלה של מקצוענים, מנכ"ליות, מנכ"לים ואנשי ביצוע, שחושבים רק על טובת ישראל. המדינה תחזור להיות מנוהלת. אנחנו מגיעים עם תכניות עבודה מוכנות, כדי לא לבזבז אף רגע.

זה צעד גדול לתיקון המדינה - אבל ממש לא הצעד האחרון. אתם תראו עוד מהלכים ועוד הפתעות, שישנו את פני המדינה. ביום הראשון לממשלה החדשה בראשותי, נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר כדי להביא אמת למשפחות, ותשובות לכל עם ישראל".

בדבריו הוא פנה לגדי איזנקוט והזמין אותו להצטרף אליהם: "גדי, דלתנו פתוחה גם עבורך. בקרוב נחזור לממשלה של ״אנחנו״ ולא אני. נוביל את העם בדרך בה מאמינים רוב גדול של אזרחי ישראל, דרך הימין הליברלי הציוני: עוצמה מדינית ובטחונית, יחד עם בית לכול הציבור הישראלי.

כל ישראלי ירגיש כאן רצוי, אהוב, ומכובד - גם אם לא הצביע לי. לסיום, אני רוצה להודות לאשתי גילת ולליהיא לפיד - תודה. לא היינו מגיעים לכאן בלעדיכן! בקרוב יבואו ימים טובים לכל עם ישראל. ה׳ עוז לעמו יתן, ה׳ יברך את עמו בשלום".