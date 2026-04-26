ברוב גדול: נבחר רב עיר לתל אביב

ברוב של 37 קולות: אחר כמעט עשר שנים שבהן כס הרבנות בתל אביב נותר מיותם - נבחר רב לעיר תל אביב

בתום ההצבעה: הרב זבדיה כהן נבחר לכהן כרב העיר תל אביב ברוב קולות 37 של מתוך 61 קולות כשרים. הרב חיים אמסלם קיבל 21 קולות.

הרב כהן, המזוהה עם תנועת ש"ס ונהנה מתמיכתו של ראש העיר רון חולדאי, גבר בסיבוב המכריע על מועמדים בולטים אחרים, בהם הרב חיים אמסלם והרב אריה לוין.



חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסר: "בתום מערכת בחירות מורכבת במהלכה ניסו גורמים כאלה ואחרים להתסיס נגד בחירת רב לעיר נבחר הגאון רבי זבדיה כהן שליט״א לתפקיד החשוב, אין ספק כי בחירה זו תאפשר לרבים מתושבי העיר להתחבר לדת במאור פנים ביחד עם שירותי הדת המצויינים הפועלים בעיר, תוצאות הבחירות מלמדות כי זהו רצונם של רוב תושבי העיר החפצים במסורת וביהדות, הודות לפעילותו הנמרצת של הרב אריה דרעי נמשיך הלאה בחיזוק וביצור שירותי הדת בישראל".