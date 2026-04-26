אמא לחמישה, אוהבת לבשל ולא מפחדת לריב עם טל: נעמה מריומה תחליף את גל?

אמא לחמישה, חובבת מטבח ולא מפחדת מעימותים - נעמה מריומה נכנסת לבית "האח הגדול" ומדברת על החיבור הצפוי עם גל, הגבולות שלה מול הדיירים והפער בין "פריפריה אימפריה" לחיים האמיתיים מול המצלמות

אתמול (שבת) התקיימה הכניסה לבית "האח הגדול", ובין הדיירים שנכנסו נמצאת גם נעמה מריומה (38) מרמלה - אמא לחמישה ילדים, גרושה ועובדת בחנות בגדים, שכבר הספיקה להשתתף בעבר בריאליטי "פריפריה אימפריה", וכעת מגיעה עם הרבה ביטחון במה שיש לה להביא למסך.

רגע לפני הכניסה לבית, מריומה התראיינה ל"סרוגים" וסיפרה על הדרך שלה לתוכנית, על האישיות שהיא מביאה איתה - וגם על הקושי להיפרד מהילדים.

צפו בראיון של נעמה מריומה לסרוגים

"כל עונה ניסיתי - עכשיו זה הרגע שלי"

לדבריה, ההגעה לבית האח הגדול היא לא משהו שקרה במקרה. "כל עונה אני מנסה להתקבל", סיפרה. "אני מאמינה שהכל מלמעלה - וזה הזמן שלי. אני יודעת מה אני מביאה: אהבה, חיבור, צחוקים וזרימה".

לדבריה, היא מגיעה כדי להיות מי שהיא באמת - בלי משחקים. "אני רוצה להתחבר לאנשים, להצחיק וליהנות מהחוויה".

"יש בי גם ילדותיות וגם בגרות"

כשנשאלה איזה סוג דיירת תהיה, מריומה תיארה שילוב של כמה צדדים. "אני מאוד מצחיקה, ילדותית וכיפית, אבל גם יודעת להיות בוגרת ומרגשת", אמרה. "יש בי הכל מהכל, אבל בגדול - אני זורמת וקלילה".

לדבריה, זה בדיוק מה שחסר כרגע בבית: "קצת צבע, קצת צחוקים, קצת יותר זרימה".

"אני באה בטוב - אבל אומרת הכל בפנים"

מריומה מדגישה שהיא מגיעה לבית בגישה פתוחה וחיובית כלפי כולם. "אני לא שופטת מבחוץ, אני באה בטוב עם כולם. נותנת כבוד - כמו שאני מצפה לקבל". עם זאת, היא מבהירה שלא מדובר בריצוי: "אני אומרת הכל דוגרי, גם לטוב וגם לרע. אם משהו מפריע לי - אני לא שומרת בבטן".

ומה הכי יערער אותה בבית? "שקרים ורכילות. אני לא אוהבת שמדברים מאחורי הגב או ממציאים דברים. על זה אני לא אעבור בשקט".

נעמה מריומה צילום: יח"צ האח הגדול

חבורת הנתינים או המטבח?

כשנשאלה לאיזו חבורה תתחבר, חבורת הנתינים או חבורת המטבח, מריומה לא היססה וסימנה מיד את הבחירה שלה. "אני אוהבת את המטבח", אמרה. "מקווה לעבור שם את המבחן, שטל תיתן לי את המקום - ואני באמת אבשל ואפנק כמו שאני יודעת".

לדבריה, המטבח הוא לא רק מקום טכני בבית, אלא גם דרך להתחבר לדיירים: "זה המקום שלי להביא את עצמי, לתת מעצמי לאחרים - דרך אוכל, דרך נתינה".

"יש לנו סיפור דומה": החיבור הצפוי עם גל

לדבריה, יש גם חיבורים שכבר מרגישים לה טבעיים עוד לפני שנכנסה לבית - בעיקר סביב נקודות משותפות. יש לי חמישה ילדים ולגל יש שישה, אז נראה לי שנבין אחת את השנייה", אמרה, והוסיפה שהיא מאמינה שהרקע הדומה יכול דווקא לקרב ביניהן ולהוביל לחיבור אמיתי בבית.

בנוסף, ציינה כי יש דיירים נוספים שמרגישים לה נכונים לחיבור כבר מהצד: "נראה לי שאתחבר גם לאלירן ,להודיה הם נראים לי אנשים זורמים וכיפיים".

נעמה מריומה צילום: רן יחזקאל

"פריפריה אימפריה"

למרות שכבר יש לה ניסיון בעולם הריאליטי, מריומה מדגישה שלא מדובר באותו דבר. היא השתתפה בעבר בתוכנית "פריפריה אימפריה", שם הרגישה שהיא מביאה את עצמה כמו שהיא - אבל מבהירה שהפורמט שונה לחלוטין.

"שם יש עריכה, זה משהו אחר", אמרה. "האח הגדול זה 24 שעות מול מצלמות, אתה שוכח מהן - ואז יוצא האני האמיתי שלך". למרות הרקע, היא לא חושבת שזה נותן לה יתרון: "אני לא באה מגבוה על אף אחד. כולנו אותו דבר, בשר ודם".

"הכי קשה? להתרחק מהילדים"



מאחורי הדמות הקלילה עומדת גם אמא מאוד מחוברת, שלא מתעלמת מהקושי.

"אני אתגעגע לחיבוקים שלהם, לריח שלהם, למשחקים איתם", שיתפה. לדבריה, גם הקשר עם סבתה משמעותי מאוד עבורה: "סבתא שלי גידלה אותי, היא אהבת חיי. אין יום שאני לא רואה אותה".

"אני חושבת שאצא אהובה"

בסיום הראיון נשאלה כיצד לדעתה תיתפס בעיני הצופים - וענתה בביטחון: "לדעתי אהובה. אני זורמת, קלילה, באה בטוב - אבל גם יודעת לעמוד על שלי כשצריך".

נעמה מריומה נכנסת לבית עם גישה פשוטה: להיות היא עצמה. עכשיו נשאר לראות האם הקלילות והכנות שלה יספיקו כדי לכבוש את הבית - או דווקא יכניסו אותה מהר לעימותים.