מפץ פוליטי: בנט ולפיד מאחדים כוחות

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, צפוי להתאחד עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד ולרוץ יחד בבחירות הקרובות.

מבנט נמסר: "ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש".

בנט יוביל את הגוש ובמקום השני יהיה לפיד. השניים צפויים להזמין גם את איזנקוט להצטרף אליהם. נזכיר כי בכל הסקרים האחרונים, מצבה של יש עתיד בראשות לפיד, היה בכי רע, ועמד על בערך 4-6 מנדטים.



