אזהרה חמורה לקראת מחר: "סכנת חיים"

דוברות רשות הטבע והגנים מוציאה הבוקר (ראשון) התרעה דחופה למטיילים ולתושבי האזור, בעקבות תחזית השירות המטאורולוגי ליום שני (27.4.26). על פי התחזית, קיים חשש ממשי משיטפונות בנחלי ים המלח, דרום בקעת הירדן, צפון הערבה וצפון הנגב.

ברשות מדגישים כי חל איסור מוחלט להיכנס ברגל או ברכב לאפיקי נחלים בזמן זרימה, וזאת עד לירידה מוחלטת של מפלס המים. מדובר בסכנת חיים ממשית. כמו כן, חל איסור להתקרב לשפת הנחל בזמן שיטפון, בשל החשש מהתמוטטות הגדות בעקבות עוצמת המים.

מטיילים המתכננים לצאת למסלולים באזורים אלו מתבקשים להתעדכן מראש מול מוקד המידע של רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* או דרך האתר הרשמי, וכן לעקוב אחר עדכוני מזג האוויר של השירות המטאורולוגי ומשדרי החדשות בטרם היציאה לשטח.