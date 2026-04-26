המצור נמשך: ספינה איראנית נוספת נחסמה על ידי הצי האמריקאי

ספינת המשא האיראנית 'סוואן' נעצרה על ידי ספינות הצי האמריקאי כחלק מהמצור על מיצרי הורמוז ואכיפת הסנקציות הכלכליות נגד איראן, הספינה הוחזרה תחת ליווי אמריקאי

פיקוד המרכז האמריקאי אשר אוכף בימים אלה את המצור הימי על איראן דרך מיצרי הורמוז, הודיע כי יירט ספינה איראנית נוספת אשר נמצאת תחת סנקציות בינלאומיות. ספינות הטילים של הצי האמריקני לכדו את הספינה וכעת מיישמים את אכיפת הסנקציות נגדה.

הספינה ששטה תחת השם 'סוואן' נלכדה בים הערבי על ידי ממשחתת הטילים המונחים 'פינקני' בעקבות תיעוד של פעילותה ארוכת הזמנים במסגרת צי הצללים האיראני ומערכת מסחר בינלאומית לעקיפת סנקציות כלכליות.

על פי הצי האמריקני "ספינת הסוחר סוואן הייתה בין 19 כלי שיט מ“צי הצללים” האיראני שעליהם הטיל משרד האוצר האמריקאי סנקציות, בשל מעורבותם בהובלת מוצרי אנרגיה, נפט וגז איראניים בשווי של מיליארדי דולרים, ובהם פרופאן ובוטאן, לשווקים זרים".

הצי האמריקני מלווה כעת את הספינה תחת נהלי אכיפת המצור סביב איראן, לאחר שקברניט כלי השיט נכנע אל הספינות האמריקאיות.