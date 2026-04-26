בשידור חי: השדרן סירב לאחל רפואה שלימה לראש הממשלה נתניהו

סערה פרצה ברשת לאחר ששדרן בכיר ברדיו סירב לאחל רפואה שלימה לראש הממשלה נתניהו: "חצי עם לא רוצה שהוא יהיה בריא"

השדרן אייל ברקוביץ' התייחס היום (ראשון) לדו"ח הרפואי של ראש הממשלה נתניהו, שפורסם ביום שישי האחרון.

נזכיר כי ראש הממשלה נתניהו חשף כי הוא עבר ניתוח להסרת סרטן הערמונית.

ברקוביץ' התייחס למצבו הרפואי של נתניהו, סירב לאחר לו רפואה שלימה ואמר כי הוא לא חוזר בו מדבריו. עוד הוא הוסיף: "אני לא צבוע. חצי עם לא רוצה שהוא יהיה בריא, למה? כי הוא עשה חצי מהעם חולה בתוכו. לא מעניינת אותי הבריאות שלו, כמו שלא מעניינת אותו הבריאות שלי או של חצי מהעם.

הוא בן אדם שמעניין אותו רק הבייס שלו. בנאדם שרואה משפחות שכולות שרבות אחת עם השנייה ולא מוציא מילה - בושה וחרפה שהוא רה"מ פה".

בנוסף פנה ברקוביץ' לאראל סג"ל ושאל אותו: "אתה שמחת כשרבין נרצח?", סג"ל השיב: "לא", ברקוביץ' ענה לו: "שקרן".