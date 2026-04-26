הפסקת אש? חיזבאללה שיגר 3 כטב"מים לשטח ישראל

חיזבאללה ממשיך לצפצף על הפסקת האש, ביממה האחרונה הוא משגר כטב"מים לעבר כוחותינו בדרום לבנון ולעבר גבול הצפון. צה"ל "תקף בעוצמה" מחסני של חיזבאללה

הפסקת האש בצפון היא רק על הנייר. חיזבאללה שיגר בצהריים כטב"מים לעבר שטח ישראל. הכטב"מים יורטו על ידי חיל האוויר לפני שחדרו, ההתרעה הופעלה מחשש לרסיסים.

דובר צה"ל מסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בקו העימות, חיל האוויר יירט שלושה כלי טיס בלתי מאוישים בטרם חצו לשטח הארץ. התרעות הופעלו על פי מדיניות".

שילוח הכטב"מים מצטרף לסדרה של התקפות מצד חיזבאללה על כוחות צה"ל בדרום לבנון ועל ישובי קו העימות ביממה האחרונה.

אתמול הוציאה לשכת ראש הממשלה הודעה לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה 'לתקוף בעוצמה' יעדים של חיזבאללה, בפועל הותקפו מספר מחסנים.

חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש, והניצחון המוחלט עליו דובר עוד בסבב הקודם, הולך ומתרחק. בינתיים ישראל כבולה להפסקת האש שהנחיתה עליה ארה"ב שמנסה לתווך בין ישראל לממשלת לבנון, שמסתבר כי לא הצליחה לפרק את חיזבאללה מנשקו בדרום לבנון.