חקירת רצח ימנו זלקה בפתח תקווה: נעצר חשוד נוסף במעורבות

היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון עצרה קטין בחשד למעורבות באירוע האלים שהוביל למותו של הנער בן ה-15. עד כה נעצרו שמונה חשודים בפרשה, כשחלקם מובאים בשעה זו לדיון בהארכת מעצרם

התקדמות משמעותית בחקירת אירוע הרצח שזעזע את פתח תקווה: שוטרי מחוז מרכז, בהובלת יל"פ שרון, עצרו בשעה האחרונה חשוד נוסף במעורבות בקטטה הקטלנית שהובילה למותו של הנער ימנו זלקה ז"ל.



החשוד שנעצר הוא קטין, והוא מצטרף לשורת המעורבים שנחקרו עד כה בפרשה.

נכון לשלב זה, המשטרה עצרה בסך הכל שמונה חשודים בחשד למעורבות באירועי האלימות. שניים מהעצורים שוחררו על ידי בית המשפט למעצר בית למשך 12 ימים בתנאים מגבילים, בעוד שיתר החשודים מובאים בשעה זו לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה.



החקירה מתנהלת תחת מגבלות צו איסור פרסום שהוטל על פרטי הפרשה, אך במשטרה מדגישים כי המאמצים המבצעיים והמודיעיניים נמשכים במטרה להגיע לכל המעורבים בקטטה ולהשלים את גיבוש התשתית הראייתית בתיק הרצח של זלקה בן ה-15.