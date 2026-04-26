אראל סג"ל מאיים: "אם זה יקרה - נהפוך את המדינה"

העיתונאי והמגיש אראל סג"ל התייחס היום (ראשון) בתוכניתו ברדיו 103FM להתבטאויותיו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, לפיהן בכוונתו לפעול לסגירת ערוץ 14. סג"ל תקף את גולן בחריפות והבהיר כי ניסיון כזה ייתקל בהתנגדות נחרצת.

"הבדיחה הזאת לא תסגור את ערוץ 14", הצהיר סג"ל במהלך השידור בתגובה לדברים. "עצם המחשבה שאתה תסתום פיות לכלי תקשורת פרטי זו מחשבה פשיסטית שאנחנו נאבק עליה בכל הכוח".

סג"ל הוסיף והדגיש כי חופש הביטוי של כלי התקשורת מהימין אינו עומד למשא ומתן: "אנחנו לא מפחדים מיאיר גולן. אנחנו נהפוך את המדינה 4 פעמים אם הוא יסגור לנו את הפה".