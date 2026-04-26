האירוע מסלים: התראה לפני תביעה נגד הרב ציונוב

אייל ציונוב ( יונתן זינדל/פלאש90 )

‏ועד העדה הספרדית ועדות המזרח בירושלים פנה היום (ראשון) אל הרב אייל ציונוב, בדרישה להפסיק לענוד את גלימת הראשון לציון ולהשתמש בסמלי התפקיד תוך אזהרה כי אם לא יעשה כן, יפנה הוועד לבתי המשפט ולרשויות המוסמכות.

phpZEpSwG