האירוע מסלים: התראה לפני תביעה נגד הרב ציונוב

ועד העדה הספרדית ועדות המזרח בירושלים פנה היום (ראשון) אל הרב אייל ציונוב, בדרישה להפסיק לענוד את גלימת הראשון לציון ולהשתמש בסמלי התפקיד תוך אזהרה כי אם לא יעשה כן, יפנה הוועד לבתי המשפט ולרשויות המוסמכות.
הוועד דורש מהרב ציונוב להימנע מכל שימוש בגלימה, בתואר ובסמלי התפקיד בכל הופעה, פרסום או אירוע.
במכתב נאמר כי "הנך נדרש בזאת לחדול לאלתר מכל שימוש, לבישה, הצגה, פרסום או הופעות פומביות בגלימה ומצנפת הזהות או דומות לסמלי הראשון לציון. והיה ולא תענה לדרישה זו במלואה ובמועדה, הנהלת וועד העדה הספרדית תראה עצמה חופשית לנקוט בכל הליך משפטי".