מהר מהצפוי: הדגלנית מטקס המשואות סוגרת קמפיין ראשון

ימים בודדים אחרי שהפכה לוויראלית בטקס המשואות, אורן מצויינים כבר סוגרת קמפיין ראשון - ועושה את צעדיה הראשונים בעולם הדוגמנות

הדגלנית שגנבה את ההצגה בטקס המשואות לא נשארת רק ויראלית - ועכשיו מגיע הצעד הראשון בעולם הפרסום. אחרי שהרשת הוצפה בשאלות "מי זו?", אורן מצויינים כבר סוגרת קמפיין ראשון.

מטקס המשואות - לשלטי הפרסום

אורן מצויינים, שבלטה בטקס הדלקת המשואות והפכה תוך שעות לשם מדובר ברשת, נבחרה להוביל קמפיין ראשון למותג ההנעלה WeShoes. הקמפיין צפוי להצטלם בימים הקרובים, והוא מסמן את הכניסה הרשמית שלה לעולם הדוגמנות והפרסום - זמן קצר בלבד אחרי הפריצה הוויראלית.

מי זו אורן מצויינים?

למי שפספס את ההייפ: מצויינים בת 21 ממושב הודיה, חיילת בודדה שמתגוררת עם סבא וסבתא כבר חמש שנים. היא משרתת כקצינת ניהול במערך מדעי ההתנהגות בזרוע היבשה, בזמן שהוריה נמצאים בשליחויות בחו"ל.

השילוב בין הסיפור האישי לנוכחות הבולטת בפריים - עשה את שלו, והוביל לגל ענק של עניין סביבה.

אורן מצויינים. צילום: טקס ההדלקה.

הצעד הראשון בקריירה החדשה

אם עד עכשיו דובר רק על פניות וגישושים מצד סוכנים - עכשיו זה כבר קורה בפועל. לפי הפרסום של וואלה, הקמפיין ל-WeShoes הוא רק ההתחלה, והשם שלה כבר מתחיל להסתובב בתעשייה.