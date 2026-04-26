טראמפ הוברח מארוחה חגיגית בעקבות אירוע ירי חריג

אירוע ירי חריג ביותר בארצות הברית, לאחר שיורה בודד הצליח להגיע אל במרחק ירייה מהנשיא טראמפ בזמן אירוע ארוחת ערב תקשורתית חגיגית. האירוע התרחש בזמן ארוחת ערב לאירוח גופי התקשורת, ונכחו בו צמרת הבית הלבן, כולל הנשיא טראמפ, והגברת הראשונה מלאניה. בנוסף לסגן הנשיא ג'יי די ואנס ומשפחתו.

CNN reports that a suspect has been shot and killed by officers with the U.S. Secret Service in the lobby of the White House Correspondents’ Dinner in Washington, after the evacuation of President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. pic.twitter.com/p1ntonqqbn — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

הנשיא טראמפ פונה מהמקום על ידי כוחות אבטחת הבית הלבן והשירות החשאי, שפרצו אל האירוע החגגי בנשקים שלופים וגררו את הנשיא אל אזור מאובטח יחד עם בכירים נוספים.

זווית נוספת של הרגעים הדרמטיים שמופצת ברשתות מראה כיצד צוותי אבטחה של השירות החשאי מפנים בזריזות את סגן הנשיא ואנס, בזמן שצוותי אבטחה חמושים וממוגנים מקיפים את הנשיא טראמפ, ומפנים אותו בנפרד אל אזור אחר.

Video appears to show the immediate aftermath of the shooting outside the ballroom where the White House Correspondents Dinner was taking place. pic.twitter.com/UQF8HcfWbw — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

על פי כוחות הביטחון והמשטרה, חשוד אחד בן 31 בשם קול תומאס אלן נעצר לאחר שניסה לחדור אל האירוע בעודו חמוש ברוב צייד (שוטגאן) ואקדח, כאשר עד כה לא ברור אם הירי בוצע על ידי קול אל על ידי כוחות האבטחה במטרה לנטרלו.

בנוסף, סרטונים מתוך האירוע אשר נחשפו ברשתות, מציגים את מה שנראה כמעצרו של קול לאחר הירי, ואפילו הנשיא טראמפ פרסם את תמונות המעצר.

הנשיא טראמפ פרסם הודעה בנושא לפני זמן קצר, והודיע כי פונה על ידי כוחות האבטחה בהתאם לפרוטוקול וכי גם הוא וגם סגן הנשיא ואנס ונשותיהם בטוחים, בנוסף לשאר הבכירים ששהו באירוע החגיגי.

U.S. President Donald J. Trump has released a security camera video showing Cole Thomas Allen, 31, the suspected shooter at tonight’s White House Correspondents’ Dinner, attempting to run past law enforcement and U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/3OaAwNtApe — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026



