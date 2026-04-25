“הליכוד החדש” יוצא מהצללים: כך נרקמת מפלגת הימין החדשה

בעוד המערכת הפוליטית ממתינה להתפתחויות משמעותיות לקראת מערכת הבחירות הבאה, מאחורי הקלעים כבר נרקמת התארגנות פוליטית חדשה שעשויה לשנות את מפת הגושים.

על פי דיווחה של דפנה ליאל ב״אולפן שישי״ וב-N12, המיזם המרכזי שמתגבש בימים אלה מכונה בינתיים “הליכוד ב׳”, מסגרת אפשרית של אנשי ימין בעלי קו ממלכתי, שרבים מהם מזוהים עם מתיחות פוליטית רבת שנים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי הדיווח, בין השמות שעלו במסגרת המגעים נמצאים ח״כ יולי אדלשטיין, השר לשעבר משה כחלון, סגנית שר החוץ שרן השכל ושגריר ישראל באו״ם והשר לשעבר גלעד ארדן.

מטרת ההתארגנות, כך דווח, היא לייצר אלטרנטיבה ימנית-ממלכתית שתפעל להקמת ממשלה רחבה, ללא תלות בגורמים קיצוניים, ומבלי לשמש “אצבע משלימה” אוטומטית לאף אחד מהגושים הפוליטיים.

מאחורי הקלעים, כך לפי הפרסום, כבר קיימות הסכמות ראשוניות בנוגע לקווי היסוד של הגוף החדש.

עם זאת, המהלך עדיין רחוק מהבשלה, בעיקר בשל מחלוקת מהותית סביב השאלה מי יהיה המועמד לראשות הממשלה.

חלק מהגורמים המעורבים במגעים רואים בנפתלי בנט או בגדי איזנקוט אפשרות מתאימה להובלת המחנה, בעוד אחרים עדיין אינם שוללים את האפשרות שנתניהו יישאר הדמות המרכזית בימין.

אחת הדמויות המשמעותיות במגעים היא גלעד ארדן, שעל פי ההערכות מתלבט אם להצטרף למהלך. ההתלבטות של ארדן נובעת, בין היתר, מהאפשרות שיבקש להתמודד בעתיד על הנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו, צעד שעלול להתנגש עם הצטרפות למסגרת פוליטית חדשה מחוץ למפלגה.

הרקע למגעים הוא החשש הגובר במערכת הפוליטית מתרחיש שבו הבחירות הבאות יסתיימו שוב ללא הכרעה ברורה.

בסקרים האחרונים לא נרשמו תזוזות דרמטיות, ובמצב כזה מסגרת ימין חדשה עשויה להפוך ללשון מאזניים, אך רק אם תצליח לאחד תחתיה שחקנים פוליטיים בעלי אינטרסים שונים ולעבור את מבחן המנהיגות.