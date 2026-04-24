הגסת': "איראן צריכה לבחור נכון, הזמן לא פועל לטובתה"

שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' התייחס למו"מ מול טהרן והבהיר כי "לאיראן יש הזדמנות היסטורית להגיע להסכם. כל מה שעליהם לעשות הוא לוותר על נשק גרעיני"

ממשיכים לאיים: במקביל לדיווחים על הגעת משלחת איראנית לפקיסטן לצורך חידוש המו"מ, שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' התייחס היום (שישי) למגעים מול איראן והזהיר כי טהרן חייבת לוותר על פרוייקט הגרעין שלה ולהגיע להסכם בהקדם.

"לאיראן יש הזדמנות היסטורית להגיע להסכם. כל מה שעליהם לעשות הוא לוותר על נשק גרעיני" אמר בתדרוך לעיתונאים. "אם לא, הם יוכלו לצפות בכלכלה השברירית של המשטר שלהם קורסת תחת הלחץ הבלתי פוסק של העוצמה האמריקנית. אנחנו דרוכים ומוכנים לפעולה".

לדבריו, "איראן יודעת שעדיין פתוח בפניה חלון הזדמנויות. הכדור נמצא במגרש שלהם, ואיראן צריכה לבחור נכון. השורה התחתונה נשארת אותה שורה תחתונה: לאיראן לעולם לא תהיה פצצה גרעינית".

בסיכום הגסת' הבהיר כי "המצור על מצר הורמוז יימשך ככל שיידרש. הבחירה בידיהם, אבל תחת המצור הזה - השעון לא פועל לטובתם".