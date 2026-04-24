בדרך להסכם? דיווח: שר החוץ האיראני יגיע לפקיסטן

בדרך להסכם? בצל המתיחות ואחרי המשבר במגעים שנרשם בימים האחרונים, ברשת רויטרס דווח כעת (שישי) כי שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י צפוי להגיע מחר לפקיסטן, זאת לצורך חידוש המשא ומתן עם ארה"ב.

לפי הדיווח, עראקצ'י צפוי להגיע לאיסלאמבאד בשעות הלילה, כשהוא מלווה בצוות קטן. גורם פקיסטני ציין כי צוותי הלוגיסטיקה והאבטחה כבר נמצאים בפקיסטן לקראת השיחות.

בהמשך, סוכנות הידיעות האיראנית "אירנא" אישרה את הדיווחים, כשגורם איראני ציין כי עראקצ'י גם יצא לביקורים מדיניים בעומאן וברוסיה לצורך "התייעצויות בנוגע להתפתחויות באזור" לפני הגעתו לפקיסטן.

במקביל, מקורות פקיסטנים אמרו לרשת CNN כי איראן אכן תשלח צוות למו"מ, אך ציינו כי בשלב הזה עדיין לא ברור האם יהיו שיחות ישירות עם האמריקנים.