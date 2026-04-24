מגיש ערוץ 14 מגיב לסערה: "התאכזבתי ממך"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, התייחס היום (שישי) לסערה סביב פרופסור משה כהן אליה, וטען כי הוא התאכזב ממנו.
בהודעתו הוא כתב: "שלום למשה כהן אליה ידידי הטוב. תמכתי בך לאורך כל הדרך עת צמחת בתוכנית שלי ואחרי זה בפטריוטים עת שהשמעת קול מקורי וצלול נגד מערכת המשפט הישראלית ששודדת את הדמוקרטיה הישראלית.
אני תומך בך גם עכשיו ומפרגן לך שהצלחת ולו במעט לסדוק את הבטחון העצמי של העליון. באחת התוכניות שאלתי אותך אם אתה מתחבר יותר לשם שלך משה שגאל את ישראל. ענית שכן. ומאז אתה מרבה לדבר על גאולה ושינוי. אבל כדאי שתזכור שהתכונה הכי בולטת של משה הייתה ענווה".
עוד הוא הוסיף: "הוא תמיד זכר שהוא משרת רעיון שגדול ממנו והתבטל כלפיו ובכך הייתה גדולתו המרכזית. לכן התאכזבתי והתפלאתי על מחול הציוצים שלך נגד ערוץ 14 שכה עזר לך לגדול. וגם אם חלק ממגישי או פאנליסטים של הערוץ מתנגד לעצומה שלך זו עדיין לא סיבה לצאת נגד הערוץ. יש דיאלוגים כפי שאתה יודע היטב שעדיף לשמור בצנעה עד שהם יבשילו. מאחל לך בהצלחה רבה בהמשך מפעלך החשוב מתוך אחדות במחנה הימין והפסקת הירי בתוך הנגמ״ש".
תגובות