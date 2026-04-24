מגיש ערוץ 14 מגיב לסערה: "התאכזבתי ממך"

מגיש ערוץ 14 התייחס לסערה סביב משה כהן אליה, וטוען כי הוא התאכזב ממנו: "להפסיק את הירי בתוך הנגמ"ש"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, התייחס היום (שישי) לסערה סביב פרופסור משה כהן אליה, וטען כי הוא התאכזב ממנו.

בהודעתו הוא כתב: "‏שלום למשה כהן אליה ידידי הטוב. ‏תמכתי בך לאורך כל הדרך עת צמחת בתוכנית שלי ואחרי זה בפטריוטים עת שהשמעת קול מקורי וצלול נגד מערכת המשפט הישראלית ששודדת את הדמוקרטיה הישראלית.

‏אני תומך בך גם עכשיו ומפרגן לך שהצלחת ולו במעט לסדוק את הבטחון העצמי של העליון. ‏באחת התוכניות שאלתי אותך אם אתה מתחבר יותר לשם שלך משה שגאל את ישראל. ‏ענית שכן. ‏ומאז אתה מרבה לדבר על גאולה ושינוי. ‏אבל כדאי שתזכור שהתכונה הכי בולטת של משה הייתה ענווה".

עוד הוא הוסיף: "‏הוא תמיד זכר שהוא משרת רעיון שגדול ממנו והתבטל כלפיו ובכך הייתה גדולתו המרכזית. ‏לכן התאכזבתי והתפלאתי על מחול הציוצים שלך נגד ערוץ 14 שכה עזר לך לגדול. ‏וגם אם חלק ממגישי או פאנליסטים של הערוץ מתנגד לעצומה שלך זו עדיין לא סיבה לצאת נגד הערוץ. ‏יש דיאלוגים כפי שאתה יודע היטב שעדיף לשמור בצנעה עד שהם יבשילו. ‏מאחל לך בהצלחה רבה בהמשך מפעלך החשוב מתוך אחדות במחנה הימין והפסקת הירי בתוך הנגמ״ש".