האמירה של דובר צה"ל שמטריפה את הרשת: "חוצפה!"

דובר צה"ל מסר היום כי צה"ל תקף בדרום לבנון, בתגובה לירי לעבר שתולה, אלא שמספר מילים בהודעתו הצליחו להטריף את הרשת

צה"ל תקף היום (שישי) מבנים צבאיים של חיזבאללה, בתגובה להפרת הפסקת האש אמש, בה נורו רטקות לעבר שתולה.

בהודעת צה"ל נמסר: צה"ל תקף מבנים צבאיים במרחבים ח׳רבת סלם ותולין שבדרום לבנון, ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור הרקטות שביצע ארגון הטרור חיזבאללה לעבר מרחב שתולה אמש (ה׳).

צה״ל ימשיך לפעול בנחישות למול איומים המופנים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

המילים האחרונות עוררו סערה גדולה ברשת, לאחר שהן נתפסו כעקיצה מרומזת לראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

הגולשים טענו כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש, וכי אם צה"ל טוען שמי שמונע ממנו לתקוף זה נתניהו, צה"ל צריך להדגיש זאת.

עוד שאל בתמיהה הכתב הצבאי דורון קדוש: למה מגיבים רק על ירי רקטות לשתולה, וכשחיזבאללה ניסה 10 פעמים קודם לכן לפגוע בכוחותינו בדרום לבנון - זה עד כה לא גרר שום תגובה ישראלית?

תושבי הצפון טענו כי צה"ל מפקיר אותם, וכי אם היה מדובר בירי למרכז, הוא היה תוקף בעוצמה רבה.