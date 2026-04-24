התפתחות דרמטית בפרשת רצח ימנו זלקה ז"ל

התפתחות משמעותית בחקירת רצח הצעיר ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה. על פי הדיווח בכאן חדשות, כוחות המשטרה עצרו הבוקר (שישי) חשוד במעורבות באירוע הדקירה הקטלני. בשלב זה, בשל מעורבותם של קטינים בפרשה וקיומו של צו איסור פרסום, לא ניתן להרחיב בפרטים נוספים אודות זהות העצור או חלקו באירוע.

כזכור, אמש נקבע מותו של זלקה, בן 21, שנדקר בערב יום העצמאות סמוך לפיצרייה בה עבד בעיר. על פי החשד, האירוע החל לאחר שבנימין ז"ל ביקש מקבוצת נערים להפסיק להשתמש בספריי קצף בתוך שטח הפיצרייה. הנערים עזבו את המקום, אך על פי החשד ארבו לו מחוץ לבית העסק ודקרו אותו בתום המשמרת שלו.

חובשי מד"א, נתאי משיח ומאיר רוזנברג, שהגיעו ראשונים לזירה בליל האירוע, סיפרו כי מצאו את הפצוע כשהוא שוכב מחוסר הכרה וסובל מפציעה חודרת קשה בגופו. הוא פונה לבית החולים תוך פעולות החייאה, אך לאחר מאבק של הרופאים על חייו, נאלצו אתמול לקבוע את מותו. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה בניסיון להגיע לכל המעורבים בתקיפה האכזרית.