טראמפ הכריע: הילולת ל"ג בעומר במירון תתקיים כרגיל

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על הארכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון. המשמעות: הילול ל"ג בעומר במירון תיערך כרגיל

הודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הארכת הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה בשלושה שבועות, נושאת בחובה משמעות דתית ולאומית דרמטית. הארכה זו צפויה לאפשר את קיום הילולת ל"ג בעומר במירון כסדרה, בהשתתפות המוני חוגגים כמידי שנה.

הכרזתו של טראמפ, שפורסמה ברשת החברתית TruthSocial, הגיעה זמן קצר לאחר פתיחת השיחות המדיניות בין ישראל ללבנון. ההודעה מגיעה למרות מתיחות ביטחונית בשטח, לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש אמש ושיגר ארבע רקטות לעבר היישוב שתולה שבגליל המערבי.

בציבור הדתי והחרדי עוקבים בדריכות אחר יישום הארכת השקט בצפון, בתקווה כי חלון הזמנים המדיני יאפשר את היערכות כוחות הביטחון וההצלה להילולה הגדולה ללא איום רקטי על אזור הר מירון והגליל העליון.