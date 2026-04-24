לזה הוא לא רגיל: עידן עמדי בערב שהוא ירצה לשכוח

הזמר והיוצר האהוב, עידן עמדי, החל אמש בקריירה חדשה, אז ערב הפתיחה היה לא מוצלח בלשון המעטה

ערב שידורים מסקרן עבר אמש על ערוצי הטלוויזיה המרכזיים, כאשר במרכזו עמדה השקת הסדרה החדשה של קשת 12, "לא מה שחשבתם", בהנחיית הזמר והיוצר האהוב, עידן עמדי. למרות הציפיות הגבוהות והעניין סביב המוזיקאי, פרק הבכורה הסתפק ב-11.8% רייטינג בלבד, נתון שנחשב לנמוך יחסית לרצועת השידור היוקרתית.

מנגד, בערוץ 14 רשמו שביעות רצון כאשר ינון מגל ותוכנית "הפטריוטים" השיגו 8.6% רייטינג והתייצבו במקום השני בטבלה. בהמשך הדירוג נמצאת "זהו זה!" של כאן 11 עם 5.9%, אחריה "המעברה" בערוץ 13 עם 4.5%, ואת הרשימה סוגרת התוכנית "הערביסטים" בערוץ i24 עם אחוז רייטינג בודד.

קרב צמוד בגזרת החדשות

בגזרת המהדורות המרכזיות, חדשות 12 שומרת על ההובלה עם 13.1%, כשבמרחק ניכר אחריה ניצבת מהדורת חדשות 14 עם 7.4%. המאבק הצמוד של הערב נרשם בין ערוץ 13 לכאן 11, כאשר המהדורה של חדשות 13 השיגה 4.3%, עשירית האחוז בלבד מעל מהדורת "כאן" שקיבלה 4.2%. מהדורת החדשות של ערוץ i24 רשמה אחוז אחד.