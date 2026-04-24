מערך הסייבר הלאומי באזהרה דחופה: כך זה נראה

מערך הסייבר הלאומי מתריע היום (שישי) מפני גל חדש של הודעות SMS המופצות לאזרחים רבים, המתחזות להודעות רשמיות של המוסד לביטוח לאומי. על פי בדיקת המערך, התוקפים משתמשים ככל הנראה במידע שדלף בעבר ממקורות שונים כדי לשלב בהודעה את השם המלא ומספר תעודת הזהות של הנמען, ובכך להגביר את הסיכוי שילחץ על הקישור המצורף.

יחד עם זאת, במערך הסייבר מבקשים להרגיע ומבהירים כי מערכות ההזדהות הממשלתיות כוללות שכבות אימות נוספות מעבר לשם ומספר זהות, ולכן לא ניתן לבצע פעולות בשם האזרח באמצעות פרטים אלו בלבד.





כך תגנו על עצמכם

במערך הסייבר מדגישים כי אין ללחוץ על קישורים המגיעים בהודעות לא צפויות ואין להזין פרטים אישיים או פרטי כרטיס אשראי באתרים אליהם הופניתם מהודעות אלו. ההמלצה הגורפת היא לבדוק עדכונים והודעות אך ורק דרך הכניסה לאתרים הרשמיים של הממשלה והביטוח הלאומי באופן עצמאי.

בכל מקרה של קבלת הודעה חשודה, ההנחיה היא למחוק אותה באופן מיידי ולדווח על כך למרכז 119 של מערך הסייבר הלאומי. שיתוף פעולה וערנות של הציבור הם כלים מרכזיים במניעת נזקי התחזות וגניבת פרטים.