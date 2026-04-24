סקר מנדטים: מהפך בצמרת; לבנט יש ממשלה ביד

סקר מנדטים חדש מעלה כי לראשונה מזה כשנה חל מהפך בצמרת. מי איבד את במקום הראשון, ואיזה גוש יכול להקים ממשלה?

סקר מנדטים חדש של 'מעריב' חושף כי לראשונה מאז ה-26 ביוני 2025, מפלגת הליכוד ומפלגתו של נפתלי בנט, "בנט 2026", ניצבות בשוויון בצמרת המפה הפוליטית. על פי נתוני הסקר, מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", אז הובילה הליכוד בפער של שישה מנדטים, איבדה המפלגה שלושה מנדטים בעוד בנט התחזק בשלושה, מה שהביא לצמצום הפער לחלוטין.

במהלך השבוע האחרון ירדה הליכוד במנדט אחד, אך מנגד עלתה מפלגת עוצמה יהודית במנדט, כך שבסיכום הכללי לא נרשם שינוי במאזן הכוחות בין הגושים. זוהי הפעם הרביעית ברציפות שבה גוש האופוזיציה מחזיק ברוב של 61 מנדטים, גם ללא חישוב המפלגות הערביות, בעוד גוש הקואליציה הנוכחי נותר עם 49 מנדטים בלבד.

על פי חלוקת המנדטים המלאה בסקר, הליכוד ובנט מקבלות 24 מנדטים כל אחת. אחריהן ניצבת מפלגת "ישר" עם 12 מנדטים. המפלגות ש"ס, ישראל ביתנו, הדמוקרטים ועוצמה יהודית מקבלות 9 מנדטים כל אחת. יש עתיד ויהדות התורה זוכות ל-7 מנדטים כל אחת, ואילו המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"מ סוגרות את הרשימה עם 5 מנדטים לכל אחת.

מהסקר עולה עוד כי שורה של מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה, ובהן מפלגת הציונות הדתית שזוכה ל-2.8% בלבד. גם מפלגות כחול לבן (1.7%), המילואימניקים (2%) ובל"ד (1.4%) נותרות נכון לעכשיו מחוץ לכנסת. בסיכום תמונת הגושים, גוש הימין עומד על 49 מנדטים.