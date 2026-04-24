ימנו בנימין זלקה הוא הצעיר שנרצח בפתח תקווה

בנימין ז"ל, בן 21, עבד בפיצרייה בעיר כשביקש מחבורת נערים לא להטריד את הלקוחות ובתגובה נדקר למוות. ראש העיר רמי גרינברג: "אירוע בלתי נתפס, רגע של כעס שהרס חיים שלמים"

הותר לפרסום שמו של הצעיר שנרצח בדם קר בליל יום העצמאות בפתח תקווה: ימנו בנימין זלקה, בן 21, תושב העיר. זלקה נדקר למוות סמוך לפיצרייה בה עבד כאחראי משמרת, לאחר שביקש מקבוצת נערים שהגיעו למקום להפסיק להתיז ספריי שלג על הלקוחות בתוך בית העסק. ראש העיר, רמי גרינברג, פרסם את שמו הלילה והדגיש כי המשטרה פועלת לאיתור החשודים שטרם נעצרו.

מנהל הסניף בו עבד זלקה בחמש השנים האחרונות, תמיר זילבר, סיפר כי מדובר בבחור שהחל כשליח והתקדם לתפקיד ניהולי בזכות חרוציותו. לדבריו, הנערים נכנסו לסניף והתיזו ספריי שלג על היושבים, וגם לאחר שהתבקשו לצאת וחזרו לאיים, הצוות לא שיער שהאירוע יסתיים בטרגדיה. דקות ספורות לאחר מכן נכנס שליח לסניף ודיווח כי בנימין נדקר בחוץ. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

"היה מדריך ופעיל משמעותי"

תנועת בני עקיבא פרסמה הודעת אבל מיוחדת בעקבות הרצח, שכן בנימין ז"ל היה בוגר שבט "סיני" בסניף מלבס בעיר ואף שימש כמדריך בתנועה. בתנועה ציינו בזעזוע כי בנימין נרצח בשבוע בו קוראים בתורה "לא תעמוד על דם רעך", וקראו להעמיד את האחראים לדין תוך שהם מחבקים את משפחתו ואת אחיו, דניאל ואמלקה, חניכי הסניף.

ראש העיר רמי גרינברג התייחס בפוסט כואב לנסיבות המקרה וציין כי מדובר בבחור צעיר שעבד לפרנסתו וביקש בנימוס להפסיק מעשה ונדליזם. גרינברג קרא להורים להיות מעורבים יותר במעשי ילדיהם, במיוחד בשעות הלילה, והדגיש כי העירייה תגביר את המאמצים החינוכיים והאכיפתיים למיגור האלימות הגואה. עובדי הפיצרייה תיארו את בנימין כחבר אמת שתמיד חיפש לעזור ולתת מעצמו יותר למען האחרים.