אחרי הפסקת האש: כך תיראה המלחמה באיראן

במערכת הביטחון האמריקנית ובישראל נערכים לאפשרות של קריסת הפסקת האש עם טהרן. כך צפויה להיראות המתקפה

גורמים בצבא ארצות הברית מפתחים בימים אלו תוכניות מבצעיות חדשות לפגיעה משמעותית ביכולותיה הצבאיות של איראן במרחב מצר הורמוז, כך דווח ברשת CNN. על פי הדיווח, התוכניות הללו גובשו כמענה למקרה שבו הפסקת האש הנוכחית עם איראן תקרוס והמתיחות באזור תתחדש באופן שיאיים על היציבות במפרץ.

האפשרויות המבצעיות שנשקלות כעת כוללות תקיפות ממוקדות נגד שורה של יעדים אסטרטגיים, עם דגש מיוחד על מה שמוגדר כ"מטרות דינמיות" של איראן באזור המפרץ ומצר הורמוז.

בין היתר, התוכנית האמריקנית מתמקדת בסירות תקיפה מהירות המשמשות להתנכלויות לכלי שיט, בכלי שיט המיועדים להנחת מוקשים ימיים ובנכסים צבאיים נוספים שסייעו לטהרן לסגור בפועל את נתיב השיט המרכזי בתקופות של הסלמה.

מטרת התוכניות היא למנוע מאיראן את היכולת לשבש את התנועה הימית בנתיב הבינלאומי הקריטי. בצבא ארה"ב בוחנים כמה סוגי יעדים במקביל, כאשר התכנון נועד להבטיח את חופש השיט במרחב גם אם המגעים המדיניים יכשלו והמצב הביטחוני יתדרדר לעימות חזיתי.