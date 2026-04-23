עובד פיצרייה ביקש מנערים לא להתיז ספריי שלג - ונדקר למוות

עובד פיצרייה בן 21 מת הערב (חמישי) מפצעיו לאחר שנדקר במהלך עימות עם קבוצת נערים מחוץ לסניף פיצה האט בשכונת כפר גנים בעיר.

האירוע התרחש ביום רביעי סמוך לאחר חצות, בעיצומו של חג העצמאות. קבוצת נערים הגיעה למקום כשהם מחזיקים מכלי ספריי שלג והחלו לרסס בתוך הפיצרייה. העובד, ששימש כמנהל משמרת ועמד לסגור את המקום, ביקש מהם להפסיק.

על פי עד ראייה, הבקשה להסיר את הספריי הובילה לעימות שהסלים במהירות. "הוא ביקש מהם יפה להפסיק להתיז בספריי לתוך הפיצרייה אבל הם התעלמו ממנו והמשיכו… ואז הם התנפלו עליו ודקרו אותו כמה פעמים", סיפר.

הצעיר נפצע באורח קשה מאוד, איבד דם רב ופונה לבית החולים בילינסון כשהוא מחוסר הכרה. במד"א תיארו כי סבל מפציעה חודרת, עבר טיפול ראשוני בשטח שכלל עצירת דימומים ופונה תוך כדי החייאה.

המשטרה פתחה בסריקות אחר החשודים שנמלטו מהמקום, ואספה מצלמות אבטחה מהאזור. עד כה לא דווח על מעצרים.

היום נקבע מותו של הצעיר בבית החולים, והאירוע הוגדר כרצח. בעקבות המקרה התקיימו הפגנות תושבים בשכונה במחאה על תחושת חוסר ביטחון ועל אוזלת ידה של המשטרה.



