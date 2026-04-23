לקראת סוף השבוע: דובר צה"ל בהודעה לציבור

בהתאם להערכת המצב המבצעית, פיקוד הדרום יאפשר במהלך סוף השבוע פתיחה של מסלולי טיולים בדרום הארץ שהוגדרו כשטח צבאי סגור לציבור הרחב.
מדובר בציר 10 ייפתח בגזרת חטמ"ר פארן, בין עזוז ועד הר חריף ביום שישי, 24 באפריל ועד יום שבת, 25 באפריל 2026 בין השעות 8:00-16:00.
בהודעה נמסר: "צה"ל ממשיך להתאמן בשטחי האש בדרום ובצפון הארץ גם במהלך סוף השבוע. לאור זאת, שטחי האש בדרום הארץ יישארו סגורים לכניסת מטיילים.
צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים, ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. הכניסה לציר מותנית בהצגת תעודה מזהה ורישום בכניסה, אין צורך בתיאום מראש".
