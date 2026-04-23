גורם בצה"ל מכחיש: "לא תקפנו באיראן"

מערכת הגנה הופעלו הערב (חמישי) בחלקים שונים ברחבי טהרן, כך דווח בסוכנות הידיעות "נור". בשלב זה טרם נמסרה הודעה רשמית נוספת מטעם גורמי הצבא באיראן שתבהיר האם מדובר בתרגיל פתע, אזעקת שווא, או התמודדות עם איום חדירה ממשי לשמי הבירה.

בעולם החלו דיווחים ותהיות האם מדובר בתקיפה אמריקנית או ישראלית, אלא שבכיר בצה"ל מיהר להכחיש וטען כי ישראל לא תקפה באיראן.

מוקדם יותר היום דווח על משבר בצוות המשא ומתן האיראני, יושב ראש הפרלמנט האיראני קאליבאף, התפטר מצוות המשא ומתן, בעקבות התערבות של משמרות המהפכה.