פאנליסט הפטריוטים תוקף: "כל מי שבימין ולא רואה - עושה עצמו עיוור"

סערת "הפטריוטים": על רקע עזיבתו המהדהדת של פרופסור משה כהן אליה את פאנל התוכנית – צעד שהצית גל של ביקורות וחילופי האשמות, גם בתוך מחנה הימין – העיתונאי ופאנליסט התוכנית יקי אדמקר החליט שלא לשתוק עוד לנוכח ההשתלחויות נגד המגיש ינון מגל.

בפוסט חריג ואישי שפרסם לפני זמן קצר, אדמקר יוצא להגנתו החד-משמעית של מגל וסוגר חשבון עם המבקרים, מתוך ניסיון לבלום את כדור השלג שנוצר בעקבות פרישתו של כהן אליה.

"מחיר גדול של רפש ללא גבולות"

אדמקר, שהבהיר מראש כי הדברים נכתבים על דעתו האישית כחבר פאנל, חשף את הקשיים מאחורי הקלעים של מי שמוביל את אחת התוכניות הנצפות בישראל. "יחידים עשו למען גוש הימין כמו ינון מגל", טען אדמקר בנחרצות, ומיד חשף את צידה האפל של ההצלחה: "זה עלה לו במחיר גדול של רפש ללא גבולות מהשמאל והקפלניסטים".

הוא המשיך והגדיר את הפרויקט התקשורתי של ערוץ 14 כהישג היסטורי שאין עליו עוררין. "התרומה שלו לימין היא עובדה, לא דעה", פסק אדמקר. "'הפטריוטים' היא מהפכה שינון הוביל עם עוד אנשים טובים, והיא פה ליותר מחצי עם שלא היה לו ביטוי בתקשורת".

את סוף דבריו שמר אדמקר למסר תקיף במיוחד המכוון פנימה, אל עבר מבקריו של מגל מתוך גוש הימין, שקולם התגבר מאז עזיבתו של פרופ' כהן אליה. תוך שהוא דורש למתוח קו אדום ברור בין ביקורת עניינית למתקפות אישיות, כתב אדמקר: "כל מי שבימין ולא רואה או לא יודע - עושה עצמו עיוור. אפשר לחלוק, אבל השתלחות אישית אינה במקומה".