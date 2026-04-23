דיווח: מערכות הגנה אווירית הופעלו בטהרן, הסיבה לא ברורה

סוכנות הידיעות "נור", מדווחת לפני זמן קצר (חמישי) כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בחלקים שונים ברחבי טהרן.

על פי הדיווח הראשוני היוצא מהמדינה, הסיבה להפעלת המערכות אינה ברורה נכון לרגע זה. בשלב זה טרם נמסרה הודעה רשמית נוספת מטעם גורמי הצבא באיראן שתבהיר האם מדובר בתרגיל פתע, אזעקת שווא, או התמודדות עם איום חדירה ממשי לשמי הבירה.



כאמור, מוקדם יותר היום שר הביטחון קיים הערכת מצב בקריה ושיגר מסר חסר תקדים לטהרן: "ישראל ערוכה לחידוש המלחמה, המטרות מסומנות". לדבריו, המתקפה הבאה תכוון ישירות לצמרת השלטון ולמתקני האנרגיה מתוך מטרה "להחזיר את איראן לעידן האבן"

אמש הנשיא טראמפ הודיע כי החליט להאריך את הפסקת האש עם איראן ולא לתקוף לעת עתה. זאת, בעקבות בקשה דחופה של מנהיגי פקיסטן שביקשו זמן לאפשר לממשל בטהרן לגבש הצעה מאוחדת. טראמפ הבהיר: "הצבא שלנו נשאר מוכן ומסוגל, המצור נמשך"