דרמה בירושלים: חולץ נער בן 16 שנחטף

אירוע חטיפה חמור סוכל לפני זמן קצר בירושלים: המשטרה חילצה היום (חמישי) ללא פגע קטין כבן 16 שנחטף בשכונת בית חנינא בצפון העיר, ועצרה ארבעה חשודים במעורבות במעשה.

בשעות האחרונות ניהלו שוטרי מחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב מצוד נרחב אחר החשודים. זאת, בעקבות דיווח על חטיפת הנער ודרישה לתשלום דמי כופר בתמורה לשחרורו. תוך שילוב והפעלה של אמצעים טכנולוגיים מתקדמים על ידי מרכז השליטה המחוזי, הצליחו הכוחות לאתר את הרכב החשוד.

הכוחות שסגרו על הרכב חילצו את הקטין בשלום וללא פגע, ועצרו את ארבעת החשודים בחטיפתו. מבירור ראשוני של המשטרה עולה כי הרקע לאירוע הפלילי הוא סכסוך וחוב כספי בין המעורבים. החשודים הועברו להמשך חקירה.